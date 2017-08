Biblioteca oferece oficina artística de Hand Lettering

A Biblioteca Monteiro Lobato irá oferecer a 2º edição da Oficina de Hand Lettering, com as artistas Emannuela Gerhardt e Joicy Vakiuti, em Vilhena.

A atividade será oferecida em duas turmas: a primeira, no dia 19 e, a outra no dia 26 de agosto.

A caligrafia criativa ou a arte de “desenhar letras”, mais conhecida como Hand Lettering, estimula as habilidades artísticas e aguça a sensibilidade.

O termo é pouco conhecido no Brasil, mas consistem de uma técnica simples de desenhar letras a mão e brincar com suas formas, sem seguir padrões.

De acordo com a coordenadora, Ana Winter, a oficina faz parte do cronograma de atividades da biblioteca. “O intuito é atrair mais pessoas à biblioteca. Durante todo o mês desenvolvemos diversas atividades. Nos dois últimos meses, realizamos contação de histórias. No inicio do ano já realizamos uma oficina de Lettering, que foi um sucesso. Esta é a segunda edição’’, disse.

Ana Winter ressaltou que o evento será na sala Guaporé, do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, uma vez que a Biblioteca Municipal está sendo utilizada pela Justiça Eleitoral para o recadastramento biométrico.

Para Emannuela Gerhardt, uma das oficineiras, fazer Hand Lettering é um estilo de vida que tem benefícios. “Aprender Hand Lettering pode melhorar sua concentração, te livrar do tédio, auxiliar nos estudos com resumos mais dinâmicos e funcionais e ainda te render uma renda extra”, ressaltou.

A inscrição pode ser feita na Livraria Café & Letras, em horário comercial. A taxa de inscrição custa 50,00 e o material impresso (apostila) está incluso. Melhores informações pelos telefones (069) 3322-5820 / 3322-6986.

Texto e foto: Assessoria