Coordenadora pedagógica registra ocorrência contra diretor de escola municipal

Na tarde desta quarta-feira, 16, uma coordenadora pedagógica/supervisora procurou a Delegacia de Polícia Civil (DPC), para registrar um boletim de ocorrências (B.O) contra o diretor de uma escola de Vilhena, pois ele havia a encaminhado para a realização de uma função da qual não era sua atribuição.

O diretor então lavrou em Ata sua negativa e com tom de ameaça informou que a mesma está em período probatório e que com duas notificações perderia o cargo, pois por lei quem está em experiência não pode responder por processo administrativo. O diretor ainda acrescentou que era seu chefe imediato e que ele iria avaliá-la no final do período.

