Diretor da APAE fala dos projetos da instituição em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 17, a reportagem do Extra de Rondônia, entrevistou o Diretor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), para expor os trabalhos e planos desenvolvidos pela instituição.

De acordo com Aimoré, a APAE é órgão filantrópico constituída e integrada por pais e amigos de uma comunidade significativa de alunos portadores de necessidades educativas especiais, que conta com a colaboração da sociedade em geral, comércio, indústrias, profissionais liberais e classe política. “A APAE conta com aqueles que acreditam, apostam e lutam pela causa da pessoa com deficiência”, frisou o Diretor.

Aimoré disse que a instituição atualmente atende 240 alunos, com idade de três meses a sessenta anos, dentre os quais, 50% apresentam deficiência mental padrão intelectual reduzido; 15% portadores de síndrome de Down; 20% com deficiência múltiplas lesões cerebrais; 10% portadores de autismo associado com deficiência mental; 2% com Deficiência Mental Severa; 2% com síndrome West e 1% com síndrome de Cri-du-chat.

O diretor enfatizou que a APAE foi regularizado como escola especial pelo Conselho Estadual de Educação de Rondônia (SEDUC) e através de um convenio com o governo do Estado, o quadro de docentes da APAE são da rede estadual.

Além disso, Aimoré ressaltou que a estrutura da APAE é uma das melhores do Estado, com piscina de natação, espaço esportivo, brinquedoteca, sala de artesanato, sala marcenaria, estufa de vegetais, e as mais recentes sala de fisioterapia e informática adaptada a crianças portadoras com deficiência. “Toda a estrutura da intuição, é através de uma parceria com o poder judiciário, Estado e prefeitura”, ressaltou o Diretor.

O Diretor ainda acentuou que a APAE está com um projeto encaminhado de uma loja beneficente com produtos feitos por alunos da instituição e doações.

