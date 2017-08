Em Brasília, Rosangela Donadon busca recursos e benefícios para Vilhena e Cone Sul

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) viajou para Brasília (DF) no início dessa semana em busca de recursos federais e benefícios para a cidade de Vilhena e demais municípios do Cone Sul.

Esteve em Brasília também, a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) acompanhada pela secretária municipal de educação, Raquel Donadon, secretário municipal de planejamento, Valdiney Campos e o ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon. Rosangela acompanhou a prefeita em algumas audiências com os parlamentares federais e senadores reivindicando recursos para a cidade Portal da Amazônia.

Sempre atuante, a deputada esteve reunida com os senadores Acir Gurgacz (PDT) e Valdir Raupp (PMDB) buscando benefícios para Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e Chupinguaia.

“Tenho um compromisso com esses municípios. Estarei sempre buscando recursos federais para melhorarmos nossa saúde, educação, obras, esporte, idosos, crianças, enfim. Garantindo melhores condições de vida a nossa gente”, disse Rosangela.

Os senadores mostraram-se comprometidos e se colocaram à disposição para auxiliarem na busca por recursos e contribuir com o desenvolvimento da região sul do estado de Rondônia.

Somente para este ano Rosangela destinou suas emendas às ações prioritárias, como a saúde e também às ações sociais. Além de estar sempre atenta as necessidades do produtores rurais, famílias do campo, esporte e educação.

Texto e fotos: Assessoria