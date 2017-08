Explosão de rocha vai interditar BR-364 por seis horas no próximo sábado; informa DNIT

O Departamento Nacional de Infraenstrutura de Transporte (DNIT), através do Engenheiro Chefe Substituto da Unidade de Ji-Paraná, informa aos usuários da BR-364, que no próximo sábado, 19, a rodovia será fechada por seis horas.

De acordo com a nota enviada a redação do Extra de Rondônia, a rodovia vai ser interditada das 04h às 10 horas, no Km 375,5 no trecho entre Ji-Paraná e Ouro Preto, nas proximidades da balança.

O fechamento da rodovia se deve a remoção dos maciços de rochas por explosivos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração