Homem é suspeito de falsificar atestado médico em Vilhena

A médica C.C.V, de 27 anos, registrou na delegacia de Polícia Civil de Vilhena, na tarde desta quarta-feira, 16, boletim de ocorrência (BO) contra B.L.S, por suspeita de ter falsificado atestado médico.

De acordo com BO, a médica relatou que estava no plantão do Hospital Regional (HR) no dia 20 de julho de 2017, quando atendeu o paciente citado.

B.L.S, disse a médica que estava sentindo fortes dores no peito e precisa fazer outros exames no dia seguinte, e que precisava de um atestado, no qual foi atendido, porém, apenas por dois dias.

Entretanto, no último dia 07, o patrão de B, procurou a médica no HR e perguntou quantos dias tinha dado de atestado para seu funcionário, a médica ao relembrar o caso, afirmou que tinha dado um atestado de dois dias ao rapaz.

Contudo, segundo o patrão de B, ele apresentou uma Xerox do documento original no qual atestava doze dias.

A Polícia Civil deverá intimar o rapaz para prestar esclarecimentos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração