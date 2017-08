Jovem é detido suspeito de estuprar enteada de nove anos em Chupinguaia

Na manhã desta quinta-feira, 17, J.C.E.L, de 24 anos, foi detido por guarnição da Polícia Militar (PM) do município de Chupinguaia, sob suspeita de ter abusado sexualmente de sua enteada de nove anos.

De acordo com informações, a PM foi procurada por um Conselheiro Tutelar, para comparecer no hospital municipal, onde a informação dava conta que uma menina de nove anos tinha sido violentada pelo próprio padrasto.

A vítima relatou que estava em casa em companhia do padrasto, e ele aproveitou que a sua mãe estava no hospital cuidando do outro filho do casal, e usando de violência tirou sua roupa e teria mantido relação sexual com ela.

Diante dos fatos, a PM passou e fazer buscas e encontrou o suspeito no pátio da empresa que ele está prestando serviço.

O suspeito ao ver a viatura tentou se esconder dentro de um ônibus, se misturando aos passageiros, mas foi localizado pelos PMs e detido. Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

Na delegacia, o suspeito negou o crime e disse que estava apenas fazendo massagem do ombro da garota. Porém, o médico legista constatou lesão na genitália. Além de lesões no ombro esquerdo da vítima.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia