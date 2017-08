PM localiza arma de fogo em assentamento localizado em Chupinguaia

Na manhã desta quinta-feira, 17, uma Guarnição da Polícia Militar (PM), que realizava patrulhamento no assentamento Liga dos Camponeses Pobres (LCP), localizado em uma fazenda situada no km 115 da BR-364, no Distrito do Guaporé, Município de Chupinguaia, localizou uma espingarda calibre 28, escondida embaixo da lona de cobertura de um dos barracos.

Junto com a arma, que estava municiada, os militares encontraram uma sacola contendo mais seis cartuchos do mesmo calibre, sendo cinco intactos e um deflagrado.

No local estava um homem que ao ser indagado sobre a procedência da espingarda, alegou que a mesma era de propriedade de seu cunhado, identificado como Alípio Marçal Ferreira, de 51 anos, que por sua vez, afirmou ser o dono da arma e das munições.

Diante dos fatos, Alípio recebeu voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para o registro da ocorrência.

Texto e foto: Extra de Rondônia