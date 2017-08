Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em roubo de caminhonetes

Na manhã desta quinta-feira, 17, a Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão, um mandado de busca e apreensão e realizou duas prisões em flagrante em uma operação desencadeada com o intuito de desarticular uma quadrilha que efetuou vários roubos de caminhonetes, em Vilhena.

As medidas judiciais foram expedidas âmbito do inquérito que apura um roubo à residência em que as vítimas foram feitas reféns por horas até que os infratores chegassem com os veículos ao estado de Mato Grosso e posteriormente à Bolívia.

Durante o trabalho de investigação foram levantados elementos de prova que apontam Willian S. M., de 20 anos, que trabalha de segurança em eventos e casas noturnas na cidade, como um dos autores do roubo citado, sendo cumprido mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

Willian ainda foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, visto que nas buscas realizadas em sua casa, foram encontrados um revólver, da marca Taurus, calibre 38 e várias munições. Além do roubo das caminhonetes, Willian, tem sua participação investigada em outros roubos com emprego de arma de fogo e violência contra as vítimas.

Também foi cumprido um mandado de prisão temporária em desfavor de Yuri O. S., de 25 anos, suspeito de participação no crime do roubo das caminhonetes e envolvimento com a quadrilha.

Yuri, que era considerado foragido por ser suspeito de participar da chacina ocorrida em Cabixi no início do mês de abril do ano corrente, onde cinco jovens foram assassinados, também teve este mandado cumprido e agora permanecerá à disposição da justiça. Os demais membros da quadrilha, ainda estão sendo investigados.

Ainda, durante a operação, foi preso em flagrante Altamiro P. C., de 43 anos, mais conhecido como “Mirim”, que dava abrigo a Yuri em sua residência, onde foi localizada uma espingarda calibre 32 e várias munições.

As fotografias dos envolvidos estão sendo divulgadas, devido suspeitas de os mesmos terem participado de outros crimes em Vilhena.

Se alguém identificar algum dos agentes pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo 190, mesmo que de forma anônima.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria

Fotos: PC