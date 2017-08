Poucas horas após cometer roubo suspeito é preso Pela Polícia Civil

Aloísio Pereira dos Santos, de 34 anos, foi preso às 00h05 desta quinta-feira, 17, em sua residência, localizada na Rua H-10, no Bairro Cohabinha, poucas horas depois de cometer um roubo em uma residência localizada na Avenida 36, no Bairro Belo Vista.

Segundo a vítima, uma mulher de 51 anos, a mesma estava na cozinha, quando percebeu que um indivíduo moreno, alto e magro pulou a janela da frente de sua casa, que estava aberta e a ameaçou dizendo que estava armado, porém, não mostrou a arma. Após anunciar o roubo, o agente levou a mulher até um dos quartos onde estava seu filho e os deixou trancados enquanto recolhia objetos pela casa.

Aloisio que fugiu levando dois aparelhos celulares, um par de calçados, e uma mochila preta com algumas peças de roupas, foi reconhecido pelas vítimas, quando foram registrar o boletim de ocorrência e os policiais lhes mostraram um arquivo que contém fotos de diversos infratores reincidentes no mesmo crime.

Após o reconhecimento do infrator, uma equipe da PC se dirigiu até a casa de Aloisio, que permitiu a entrada dos policiais, onde foi localizada a mochila preta, contendo vários objetos subtraídos da residência das vítimas.

Aloisio que confessou o crime e relatou ter fingido estar aramado para intimidar à mulher, afirmou também, que os aparelhos celulares ele já havia vendido e gasto o dinheiro.

Diante dos fatos, o infrator, que no ano de 2015 realizou vários assaltos na cidade e havia saído do presídio há pouco tempo, recebeu voz de prisão e foi conduzido ao departamento de Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto e foto: Extra de Rondônia