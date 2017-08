Secretário de Obras vistoria adiantamento dos serviços para solução do “Buracão”

Nesta quinta-feira, 16, o secretário de obras, Josué Donadon, esteve no local da Erosão no final da Avenida Curitiba, avaliando o andamento das ações que estão adiantadas para solucionar a erosão da região, em Vilhena.

De acordo com o secretário de obras, a primeira etapa do trabalho consiste na realização do aterramento e limpeza de entulhos, que estão em curso e, após isso, serão implementadas tubulações e caixas de passagens, para escoar as águas, que vêm das ruas 743 e avenida Curitiba, que estavam culminando com a erosão.

“A prefeita Rosani Donadon, cobra frequentemente minha avaliação dos trabalhos para solucionar a erosão. A estimativa de material a ser utilizado na empreitada, gera em torno de 15 mil metros cúbicos de aterro e 140 metros de tubo triplo de tubo de concreto. A previsão para conclusão da primeira etapa é de dois meses, concomitante as palavras Henrique Martins, responsável pela execução dos serviços da Norte Sul Terra Planagem, empresa contratada para dar aporte a Prefeitura de Vilhena referente a essa obra”, concluiu Josué Donadon

Texto e fotos: Assessoria