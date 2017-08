Após ser monitorada mulher é flagrada ao tentar entrar em presídio com drogas na vagina

Na manhã desta sexta-feira, 18, Maria Rita Nogueira da Silva, de Ji-Paraná, foi flagrada pelos Agentes Penitenciários da equipe de revista do Centro de Ressocialização Cone Sul de Vilhena, tentando entrar na unidade com fósforos e porções de fumo, craque e maconha, introduzidos na vagina.

Segundo informações repassadas à reportagem do Extra de Rondônia pelo diretor geral do presídio, Nilton Gomes, Maria Rita já vinha sendo monitorada a cerca de dois meses, sob a suspeita de estar passando drogas para seu esposo Josias Rufino de Souza, que cumpre pena na unidade no artigo 157 (roubo).

Ao ser interceptada, Maria Rita teria afirmado estar transportando produto ilícito, porém, retirou apenas uma pequena porção de fumo, alegando que seria para a mesma usar, mas devido a experiência das agentes no caso, as mesmas suspeitaram que houvesse mais produtos em posso da infratora, que após certo tempo de interrogatório, acabou confessando o crime e retirando as drogas que portava em sua genitália.

Diante dos fatos, Maria recebeu voz de prisão por tráfico de entorpecentes e foi conduzida pelo grupo de escolta até a Delegacia de Polícia Civil, para o registro do flagrante.

Texto e fotos: Extra de Rondônia