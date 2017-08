BR-435: motorista perde controle e cai em ribanceira na ponte do Rio Colorado

Um acidente de trânsito ocorreu no início da manhã desta sexta-feira, 18, na BR-435, que liga Vilhena a Colorado do Oeste, próximo a Ponte do Rio Colorado.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma carreta bi-trem trafegava pela rodovia, sentido Vilhena e após passar em uma curva, o motorista perdeu o controle da direção batendo no Guard rail, saindo da pista, caindo na ribanceira ao lado da ponte. Não houve feridos, apenas danos materiais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia/Com informações do Cone Sul Acontece

Fotos: Internauta