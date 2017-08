Carreta desgovernada com placas de Vilhena causa estrago em Guarantã do Norte

O fato ocorreu no início da manhã de quarta-feira, 16, na Avenida das Laranjeiras, localizada às margens da BR-163, na cidade de Guarantã do Norte/MT, onde o condutor de uma carreta bitrem, com placas de Vilhena, invadiu dois estabelecimentos comerciais deixando um rastro de destruição.

A carreta, que era conduzida por um homem de 45 anos e que segundo testemunhas, estava embriagado ao ponto de mal conseguir descer do veículo, a princípio, entrou em uma auto elétrica e em seguida, atravessou uma parede, invadindo um bar que ficou totalmente destruído.

Além dos danos nos prédios, a carreta danificou um veículo Pálio e quatro motocicletas, parando apenas, quando se chocou contra outra carreta que estava estacionada em um terceiro prédio, que o condutor também chegou a invadir mas não causou danos na estrutura.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o teste do bafômetro no motorista, que apontou 0,51 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Diante dos fatos o condutor recebeu voz de prisão por embriaguez na direção e foi conduzido ao Departamento de Polícia Civil para o registro da ocorrência.

O acidente causou apenas danos materiais.

Texto e fotos: Extra de Rondônia