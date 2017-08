CHUPINGUAIA: Tribunal de Contas notifica prefeita por gastos excessivos; mais de 40 comissionados foram exonerados, menos o pai

A prefeita do município de Chupinguaia Sheila Mosso (PV) foi notificada pelo Tribunal de Contas do Estado, para conter gastos excessivos com a folha de pagamento.

Segundo a notificação, a prefeita teria que enxugar os gastos com pessoal em cerca de R$ 250 mil mês. Com isso, a mandatária exonerou mais de 40 portariados, porém, o pai dela foi apenas remanejado.

A prefeita mandou para câmara um projeto de lei que criava dois cargos, no qual foi aprovado por sete dos nove vereadores, sendo: Assessor Extraordinário com salário de R$ 5 mil, no qual seu pai foi privilegiado. O outro cargo Assessor Executivo com salário de R$ 3.500 foi ocupado por um empresário da cidade.

Entretanto, com a orientação do tribunal, a prefeita exonerou mais de 40 comissionados, porém, seu pai e o empresário, apenas foram trocados de lugar, sendo que o pai da prefeita virou secretário de esporte e empresário foi para o gabinete, mas com um salário menor.

O então e agora ex-secretário de esporte também foi realocado dentro da administração.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto para a prefeita caso queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia