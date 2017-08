Despachantes são alvo de uma nova modalidade de golpe

Na manhã desta sexta-feira, 18, o proprietário de um despachante da cidade de Vilhena procurou a equipe do Extra de Rondônia para relatar um novo tipo de golpe que estão sendo vítimas.

Segundo o mesmo, o individuo com pseudonome de Luiz Antônio liga para os despachantes e requer um orçamento para um caminhão Ford, depois de informado sobre o valor ele afirma que será realizado o depósito.

Após algum tempo o elemento envia um e-mail com um comprovante no valor de R$ 16.780,00 e afirma que sua secretária enviou errado, solicitando que o responsável ressarça o valor.

Quando o proprietário tira o extrato do banco aparece o valor da transferência de dinheiro (TED) ou do depósito, mas está bloqueado, o golpista então passa a ligar a todo o momento pedindo a devolução do dinheiro, pois o valor depositado equivocadamente era destinado ao pagamento de outras empresas.

De acordo com o proprietário foi procurado à equipe da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil (PC), onde os mesmo o informaram que não são suas atribuições este tipo de caso, pedindo que o empresário fizesse um registro através da delegacia virtual, onde ao tentar realizar o registro da ocorrência o site não oferece a opção adequada.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia