Operação entre PM de Chupinguaia, Guaporé e Força Tática de Vilhena recupera veículos furtados no MT

A operação Visibilidade e Patrulhamento Rural , realizada pelo 3° Comando da Polícia Militar do Cone Sul recuperou na tarde desta sexta-feira, 18, uma carregadeira e um caminhão, furtados na cidade de Comodoro/MT, durante a madrugada de quinta-feira, 17.

A recuperação dos veículos se deu após o proprietário dos mesmos ter alugado um avião na cidade de Vilhena e sobrevoado a área, vizualizando o momento em que os agentes do furto, tentavam entrar na mata fechada.

Como o caminhão atolou na areia, os infratores tiveram que descer a carregadeira para removê-lo e no momento em que tentavam recolocar a maquina sobre o caminhão, perceberam a presença da aeronave e fugiram abandonando os veículos.

Como no local não há pista de pouso, o proprietario acinou a Policia Militar do Guaporé, que seguidamente solicitou apoio de guanicões de Chupinguaia e da Forca Tática de Vilhena, que recuperam os veículos próximo ao distrito do Guaporé, aproximadamente 5 quilômetros sentido Pimenta Bueno, a 300 metros da BR-364.

O registro da ocorrência foi lavrado na Delegacia da Polícia Civil de Vilhena e até o momento nenhum dos suspeito foi localizado.

Texto e fotos: Extra de Rondônia