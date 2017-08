Polícia age rápido e prende 5 sequestradores de gerente do SICOOB

Na manhã desta sexta-feira, 18, a Policia Militar de Ouro Preto do Oeste, conseguiu desmantelar uma quadrilha que havia feito um assalto a Cooperativa Sicoob do município do Vale do Paraíso e sequestrado o gerente e alguns de seus familiares.

Segunto informações, a família estava em um cativeiro na BR-364 entrada da Linha 81.

Rapidamente a Policia Militar de Ouro Preto e região foram acionados e logrou êxito em prender 5 elementos, recuperar o dinheiro e apreender armamentos. As vítimas não se feriram.

Fonte: Gazeta Central