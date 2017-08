Saúde recebe R$ 1,8 milhão de Expedito Netto

A Saúde é uma das principais preocupações do brasileiro e uma das bandeiras do Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO). Neste semestre, a capital de Rondônia, Porto Velho, recebeu R$ 1,8 milhão de emenda parlamentar individual do deputado que foram destinadas exclusivamente para a área da Saúde.

O Hospital do Câncer via Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Câncer de Barretos, recebeu de Expedito Netto cerca de R$ 900 mil para aquisição de tomógrafo computadorizado, maca e monitor para ressonância magnética e alguns equipamentos, além da compra de 33 camas hospitalares do tipo fawler mecânicas.

Já a Casa de Saúde Santa Marcelina foi contemplada com R$ 450 mil que também serão utilizados para aquisição de equipamentos médicos e mobiliários. “É necessário darmos o suporte básico para um bom funcionamento do hospital. Não adianta termos apenas mão de obra e espaço, é preciso fornecer os instrumentos necessários para um bom atendimento”, comentou Netto.

A Prefeitura de Porto Velho, a pedido do Prefeito Hildon e do Secretário Alexandre Porto, recebeu R$ 450 mil de emenda parlamentar para compra de equipamentos. Serão contemplados o Centro de Especialidades Médicas Dr. Alfredo Silva e Unidade de Saúde da Família Agenor de Carvalho, ambos de Porto Velho, e a Policlínica Rafael Vaz e Silva, o Serviço de Atendimento Especializado e a Unidade de Saúde da Família, todos de Jaci Paraná.

Os equipamentos solicitados pela Prefeitura contemplam a parte estrutural e também de atendimento ao público, como aparelho de raio-x, cadeira odontológica, computadores, ultrassons, ar condicionado, entre outros.

A emenda parlamentar é uma verba que os deputados recebem do Executivo e decidem quanto irão destinar para cada local. “Faço questão de encaminhar minhas emendas para que elas atendam todos os cidadãos, independentemente de partido ou de base eleitoral”, enfatizou Expedito Netto.

O montante de R$ 1,8 milhão foi destinado em 2016 e pago aos órgãos e instituições em julho e agosto deste ano.

Autor e foto: Nathália Nicola