Sindicância apura causas de acidente com picape da prefeitura de Colorado e secretário terá que arcar com prejuízos

Na ocasião, 13 de fevereiro de 2017, Almiro Dias da Silva, Secretário de Obras do Município de Colorado, dirigia uma caminhonete Toyota Hilux de cor prata, placa NCF-3287/Colorado.

A picape que pertence ao município estava sendo usada pelo secretário que trafegava pela Linha 2 – quando no Km 2,5 rumo Colorado, se envolveu em acidente.

Na época, o prefeito José Ribamar de Oliveira, determinou que uma sindicância fosse aberta para apurar as causas do acidente, tendo em vista que o veículo ficou bastante danificado.

De acordo com o relatório da comissão, procedeu-se os trabalhos sendo feito diligências ao local do acidente e ouvidas diversas testemunhas, no qual relataram que no dia do fato, havia chovido e a estrada estavestava escorregadia, porém, apenas ouviram barulhos e não presenciaram o fato em sim.

Após as oitivas, a comissão concluiu que, a condição da pista, excesso de velocidade aliado ao fato da caminhonete não estar traçada, ou seja, o motorista não havia acionado a tração 4×4 do veículo para aquela condição de estrada, foram determinantes para provocar o acidente.

Ainda, um parecer jurídico da assessoria da prefeitura responsabilizou o condutor na base da Lei 71/2012 – que trata do regime jurídico dos servidores públicos de Colorado, já que houve inobservância da precariedade da via somando a velocidade e ato de negligência, causando prejuízo ao patrimônio público.

Com isso, conclui que o Almiro Dias da Silva, seja responsabilizado pelo prejuízo, restituindo os valores do patrimônio ao município de Colorado.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto caso o secretário queira se pronunciar sobre assunto.

Texto: Extra de Rondônia/Com informação do Cone Sul Acontece

Foto: Reprodução