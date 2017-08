Verba para construção de asfalto em Vilhena será discutida em Sessão da Câmara

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Vilhena, Adilson José Wiebbelling de Oliveira (PSDB), convoca os vereadores para participarem de três Sessões Extraordinárias no dia, 21 de agosto, às 07h00, 09h00 e 11h00 para decisão do Projeto de Lei no 5.147/2017.

O projeto visa à aprovação do asfaltamento de ruas e avenidas da cidade de Vilhena, pelo valor de R$ 35 milhões e com o uso de crédito da Caixa Econômica Federal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução