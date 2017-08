Vilhenense ganha carro 0 Km no Agrocap no valor de R$ 35 mil

O Agrocap, Certificado de Contribuição Premiavel, na extração deste domingo, 13, Dia dos Pais, fez mais um ganhador em Vilhena.

A sortuda da vez foi Claudiana Lopes, moradora do Jardim Primavera, que ganhou sozinha no giro da sorte um veículo Ônix no valor de R$ 35 mil.

Claudiana selou seu certificado numa distribuidora que funciona no antigo Mercado do Léo. Pela primeira vez, um morador do município do Vale do Anari ganhou o prêmio mais cobiçado da edição; Wanderley José de Medeiros ganhou uma casa com um veículo Up na garagem, no valor de R$ 127.500,00.

PRÓXIMA EXTRAÇÃO

Na próxima extração, marcada para este domingo, 20, o Agrocap está sendo comercializado por R$ 5,00 e entregará três prêmios no valor de R$ 2 mil e um veículo Gol no valor de R$ 35 mil.

O sorteio será ao vivo a partir das 20h00 no canal do Youtube. O Agrocap pode ser encontrado em mais de 200 pontos de vendas em Vilhena:

Banca da Brigadeiro, Banca Contigo, Banca Capricho, Banca do “zói”, Tião do Coco, Fênix Presente, Farma Center, Beleza Materiais para Construção, Mimo Presentes, Boi na Brasa, Palácio dos Pães, Boi Forte Veterinária, Mercado Portal, Sorveteria Tropical, Lanchonete da Adeniza, Bar do Goiano, Bicicletária Veiga Baick, Açougue do Sabiá, Quiosque do Kadu, Loja Explosão Modas, Bar do Itaúba, Mercado Amarelinho, Distribuidora do Xiru, Distribuidora Baco-baco, Lanchonete Bodanesse, Lanchonete Parada Grande e Mercado do Silas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação