8ª Semana da Justiça pela Paz em Casa acontece na próxima semana

Será realizado nos dias, 21 a 25 de agosto de 2017, no auditório do Tribunal do Júri da Comarca de Colorado, a 8ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, sob a coordenação de Márcia Regina Gomes Serafim, Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal.

Durante o evento acontecerão diversas atividades, como apresentação do “Projeto Paz no Lar”, aos servidores desta Comarca e às instituições públicas, religiosas, filantrópicas assim como outras dos municípios de Colorado e Cabixi, e ainda serão realizados o Grupo de Convivência Feminino e Masculino (infratores e vítimas nos processos de medida protetiva), com o objetivo de sensibilizar, divulgar e ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), ou seja, sobre as questões de violência doméstica e familiar contra a mulher e seu enfrentamento.

No decorrer da realização da 8ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, serão expostas no corredor central do Fórum doze telas, com temas sugestivos a paz e o amor, confeccionados por reeducandos da cadeia pública local.

Conforme explicou Márcia Regina Gomes Serafim, a finalidade da exposição é mostrar à população o trabalho artesanal produzido por reeducandos, pois a promoção do artesanato dentro de um estabelecimento prisional é uma importante ferramenta no trabalho de ressocialização e a exposição será uma oportunidade de divulgar o trabalho realizado.

A juíza também ressaltou que além da pintura de telas, os detentos desenvolvem outros tipos de artesanatos dentro do regime prisional.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria

Foto: Ilustrativa