Hospital Regional de Vilhena recebe remessa de materiais pensos para atender população

Mais medicamentos chegam à unidade hospitalar em 15 dias

Na manhã deste sábado, 19, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) recebeu, junto com a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB), uma remessa de materiais pensos e insumos destinada a atender o Hospital Regional Adamastor Teixeira (HR), em Vilhena.

A entrega dos materiais foi realizada no almoxarifado municipal e contou com a presença das vereadoras Vera da Farmácia (PMDB) e Leninha do Povo (PTB), além de vários secretários municipais.

Foram entregues materiais pensos no valor de R$ 135.299,00 que faz parte da emenda de quase R$ 1,5 milhão que a deputada Rosangela Donadon destinou para compra de medicamentos e materiais para abastecer o HR que atende pacientes de Vilhena e os demais municípios do Cone Sul de Rondônia.

O diretor do HR, Wagner Borges, informou que em quinze dias chegará uma nova remessa de medicamentos para atender o hospital.

“Estou muito feliz em poder acompanhar a chegada desses materiais. Sei da importância e o quanto irá ajudar no atendimento aos pacientes de Vilhena e toda região. É mais um compromisso sendo concretizado e espero nos próximos quinze dias poder acompanhar a chegada dos medicamentos”, disse a deputada Rosangela.

A prefeita Rosani Donadon afirmou que ficou muito feliz com a chegada dos materiais para atender o HR. Ela agradeceu a deputada Rosangela Donadon pelo empenho em prol da saúde do município.

“Estamos trabalhando para fazer a saúde de Vilhena voltar a ser referência e as parcerias são fundamentais. Parabéns a deputada Rosangela Donadon por trabalhar em prol da saúde do município. Esses materiais que recebemos são importantes para o hospital regional, pois são muito usados como, por exemplo, seringas, esparadrapos, algodão, gases, sondas, enfim, materiais que melhorará os atendimentos oferecidos a população no hospital”, finalizou a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria