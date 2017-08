URGENTE: Tenente do Exército morre ao saltar de avião em paraquedas

Um tenente do Exército Brasileiro ainda não identificado morreu tragicamente ao saltar de um paraquedas no início da tarde deste sábado (19) na região do Aeroclube, zona Sul de Porto Velho.



Segundo as primeiras informações, o militar pulou de uma aeronave, o paraquedas principal não abriu e ele acabou caído de vários metros de altura. O paraquedas reserva não teria sido acionado pela vítima.

Fonte: Rondoniaovivo