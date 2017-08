“Vou te finalizar, vou te finalizar” clipe de dupla vilhenense postado já é sucesso

A dupla Jhony & Alipe postou hoje pela manhã o clipe da música “Estilo MMA”, a história se passa em um octógono e tem cenas gravadas em uma suíte de hotel. A música possui duplo sentido e relata um romance cômico.

O lançamento oficial será está noite no Old Ranch e contará com a participação de Brenda Tomazzelli, Pedro Henrique e DJ Jaime Francis.

O clipe foi gravado pela Zoom produções, e as gravações foram realizadas no salão de leilão da Associação Vilhenense de Agropecuaristas de Rondônia (Aviagro), com apoio dos empresários vilhenenses e interpretada por atores da cidade.

Os ingressos para o lançamento oficial de hoje estão à venda e podem ser adquiridos na Banca do Zóio, Banca da Brigadeiro e Conveniência da Brigadeiro.

Para mais informações entrar em contato através do telefone 98134-4990.

Confira o clipe na íntegra.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Divulgação