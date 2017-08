Cassação de Célio, vereador vai a deputado e a reunião sem moradores – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@@ A coluna “Cego, Surdo e Mudo” retorna com força total para bem informar à população dos fatos que acontecem na cidade, principalmente, nos bastidores. E vamos lá!

@@@ Após ter ocupado o cargo de prefeito por dois meses, agora Célio Batista (PP) – reeleito ao cargo de vereador – passa por momentos turbulentos. Não bastasse que seja afastado do cargo e seu gabinete desativado, com a dispensa de sua assessoria, dessa vez um eleitor deve protocolar pedido para cassar o mandato do parlamentar.

@@@ Batista é acusado de participação em esquema de extorsão contra empresários do setor imobiliário para aprovação de loteamentos, o que resultou na prisão de vários vereadores da legislatura anterior. Ele está com as atividades legislativas suspensas por decisão judicial. Entretanto, a cassação de mandato – caso seja aprovada em plenário – deve passar por um longo procedimento, conforme determina o regimento interno da Casa de Leis. Caso Batista seja cassado, quem assume a vaga é a enfermeira Neidi Ikino (PV).

@@@ E continuando. Ao que todo indica, o Legislativo terá seu representante rumo a uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO). O estreante na política, Rafael Maziero (PSDB), deve disputar uma cadeira ao parlamento estadual nas eleições do ano que vem. Comenta-se nos bastidores que há um grupo que quer apostar no jovem parlamentar em função do seu dinamismo com as ações sociais.

@@@ Na manhã deste sábado, 19, chegou a Vilhena uma nova remessa de materiais pensos e insumos destinada a atender o Hospital Regional Adamastor Teixeira (HR). Os materiais, que somam R$ 135 mil, chegaram num caminhão e a entrega aconteceu no almoxarifado municipal.

@@@ Reunião sem a população. Pode isso, Arnaldo? Mas é o que aconteceu na noite da última sexta-feira, no bairro Cristo Rei, o mais populoso do município. O evento, que aconteceu na escola Antônio Donadon, foi coordenado pela vereadora Vera Lúcia Borba (PMDB), a popular Vera da Farmácia. Segundo ela, mais de 100 convites foram distribuídos entre comerciantes e moradores no bairro, mas pouco mais de 10 pessoas foram até o local do encontro. Na pauta, solução para os problemas do bairro.

@@@ Cá prá nós: ou os moradores, que tanto reclamam de seus direitos, estavam cansados, ou não estão nem aí com os tais problemas questionados diariamente. Dizer que não acreditam mais nos políticos é conversa pra boi dormir. Porque, então, votam neles (os políticos) nas eleições? É uma pena, já que era o momento para a maioria dos moradores ficar cara-a-cara com as autoridades. Muitos falam que o político é servidor público e que não merecem elogios. É verdade. Porém, temos que fazer prevalecer nossos direitos falando diretamente com ele, e não mandando recado. Mais uma vez: é uma pena.

@@@ Após três anos sem desfile cívico, a prefeitura de Vilhena prepara um dos maiores eventos da história no dia 07 de setembro. O evento iniciará às 18h, com saída da Praça Nossa Senhora Aparecida e chegada na Praça Padre Ângelo Spadari. A comemoração contará com a participação de escolas estaduais, municipais e particulares.

@@@ Para encerrar: denúncias revelam que a área do Automóvel Clube de Vilhena é usada para o consumo de drogas, práticas sexuais e rachas. É o relatório da Polícia Ambiental.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia