Cerca de 40 cabeças de gado são furtadas em propriedade na zona rural de Colorado

Cerca de 40 cabeças de gado foram furtadas em uma propriedade localizada na Linha 3 KM 8,5 rumo escondido, sentido Cerejeiras, na zona rural de Colorado.

Segunda Jardel Ziles, proprietário dos animais, o furto ocorreu durante a noite de sábado,19, pois neste domingo, 20, ele estava a caminho da linha 5 e resolveu passar em sua propriedade, quando avistou marcas de pneus de um caminhão de grande porte e ao verificar o rebanho, percebeu a falta de aproximadamente 40 cabeças.

Ainda segundo Jardel, os ladrões utilizaram os próprios cavalos do sítio para apartar o gado e os mesmos ainda sabiam que naquele dia, o caseiro não estaria na propriedade.

Entre os animais furtados, havia desde bezerros a bois prontos para o abate, todos com a marca JZ.

Se alguém tiver alguma informação que possa levar ao paradeiro dos animais pode entrara em contato com Jardel pelo telefone (69) 9 8406-3621, ou com a Polícia Militar através do 190.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa