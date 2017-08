1ª formatura do Proerd de Colorado foi realizada neste fim de semana

Na noite de sexta-feira, 18, nas dependências da quadra de esportes do CCIA em Colorado, houve a primeira formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proerd).

A formação dos alunos é realizada por soldados da Polícia Militar (PM), para as turmas do 5º ano do ensino fundamental.

Para compor a mesa foi convidado várias autoridades, como Rudinei João Bassegato Pogere Capitão da PM de Colorado, o prefeito da cidade Professor Ribamar, o vice- prefeito João Batista Pereira, presidente da Câmara de Vereadores Evandro Guimaraes Prudente, a Secretária de Assistência Social Maria Marlucia Almeida, o responsável pela Guarda Mirim Sargento Valdinei, o proprietário e instrutor da academia Matsubara Bunichi Matsubara, a diretora da Escola Ângelo Angelim Médice Aparecida Felipe, diretora da Escola 16 de junho Cleonice Adriana Schimitz, diretora da Escola Julieta Vilela Velozo Ana Rocha, diretora da Escola Marcos Donadon Eliane Gaspar, responsável pelo projeto em Colorado soldada da PM Simone e Soldado PM Almeida responsável pelo projeto em Cabixi.

Houve a participação de quatro turmas do 5º ano, sendo elas da escola Ângelo Angelim, 16 de Junho, Julieta Vilela Velozo e Marcos Donadon. Foram cerca de 198 alunos que fizeram parte da formatura.

Durante o evento teve entrega de premiação aos alunos que fizeram as melhores redações e a apresentação da canção tema do Proerd.

Histórico do projeto PROERD

O Programa de Prevenção ao uso de Drogas e à Violência (Proerd) foi criado pelo departamento de polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos em 1983. Atualmente é utilizado por 58 países.

No Brasil teve início no ano 1992 nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Em Rondônia teve início no ano 2000 nas cidades de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Porto Velho.

O programa é aplicado nas escolas públicas através das parcerias da Policia Militar com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e Secretaria municipal de Esportes e Cultura (Semec).

O PROERD é um projeto do Estado abraçado pela PM que visa além da prevenção ao crime, reconstruir valores éticos e familiares que vem se deteriorando ao longo dos anos.

>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>

Texto e fotos: Extra de Rondônia