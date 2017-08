APAE inicia Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e Múltipla

Na manhã desta segunda-feira, 21, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais deu início à Programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e Múltipla, com o tema, “Pessoas com Deficiência: direitos, necessidades e realizações”.

Na cerimônia de abertura estiveram presentes, o diretor da APAE de Vilhena, Aimoré Ferreira Barros, o vice-prefeito Darci Cerutti, a Secretária Adjunta de Educação Claudia Maria Lazzari e alguns vereadores da Câmara Municipal de Vilhena, entre outras autoridades.

Durante a cerimônia o Diretor do APAE agradeceu a presença das autoridades do município e parabenizou a equipe docente pela organização do evento.

Em seguida, ocorreu a apresentaram das delegações que participarão das competições dos deficientes intelectuais promovida pela APAE, que terá início na terça-feira, 22 e término, na próxima segunda, 28. Para finalizar, ocorreu a entrada da chama olímpica e o acendimento da pira.

Segundo Aimoré, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e Múltipla, tem como objetivo aproximar a população vilhenense dos alunos da APAE para que vejam os mesmos como são; pessoas que podem e devem ser introduzidos na vida pública.

