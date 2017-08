ECONOMIA? Câmara mantém gastança com diárias e servidores em Vilhena

O site Extra de Rondônia fez levantamento que apontou alguns dos gastos feitos na Câmara de Vilhena nos últimos oito meses e a previsão até o final de 2017.

O resultado foi um só: a gastança continua no Poder Legislativo, apesar da garantia de austeridade feita pelo presidente, Adilson Oliveira (PSDB), no início do ano.

Tendo em consideração que o repasse mensal do Executivo ao Legislativo é de R$ 713 mil, o valor chega aos quase R$ 9 milhões ao ano. Esse é o valor que será desembolsado dos cofres públicos para suprir com as diversas “despesas” dos edis.

Em maio passado, o vereador Samir Ali disse à imprensa local que parte dos R$ 9 milhões que o Legislativo receberá seria devolvido ao Executivo para investimentos, mas até agora nada aconteceu, e a situação parece até que foi esquecida.

DIÁRIAS

Por outro lado, a gastança com diárias continua na Câmara. Até hoje, segunda-feira, 21 de agosto, o Legislativo gastou o total de R$ 55.450,00. Esse valor representa mais de R$ 20 mil do que foi gasto no primeiro semestre, de R$ 35 mil.

A princípio é importante ressaltar que cada vereador recebe diária de R$ 450,00, quando viaja dentro de Rondônia, e R$ 650,00 pra fora do Estado.

Assim, no primeiro semestre quem gastou mais foi França Silva com R$ 8,4 mil; Célio Batista gastou R$ 7,5 mil; o presidente da casa, Adilson de Oliveira, consumiu R$ 7,7 mil; Ronildo Macedo gastou R$ 4,9 mil; Samir Ali R$ 3,6 mil; Rafael Maziero R$ 2,2 mil; Carlos Suchi e Rogério Golfetto gastaram, cada um, R$ 1,3 mil. Apenas as vereadoras Vera da Farmácia e Leninha do Povo não gastaram o dinheiro do contribuinte.

MAIS DE 100 SERVIDORES

Conforme o Portal da Transparência, atualmente a Casa de Leis tem 104 servidores, dos quais 75 são comissionados, 15 efetivos, 01 pensionista e 13 vereadores. Em maio passado eram 72 comissionados.

Apesar de Marcos Cabeludo e Célio Batista estarem afastados da Câmara por decisão judicial, eles continuam recebendo seus vencimentos em dia e fazem parte da lista de servidores.

A pergunta é: onde é que cabem todos os servidores já que a estrutura física do parlamento é considerada “minúscula” ?

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação