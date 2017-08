Festival de Praia e 1ª Feira do artesanato acontecerá no próximo mês em Pimenteiras

A prefeitura de Pimenteiras do Oeste e a Secretaria Municipal de Turismo realizarão dos dias 7 a 10 de setembro o 27° Festival de Praia e a 1ª Feira do Artesanato. A organização espera reunir em torno 30 mil turistas do Cone Sul e de outros Estados.

De acordo com o prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) e a vice-prefeita Valéria Garcia (PP), os eventos ajudarão a resgatar o comércio e o turismo do município.

O Secretário Municipal de Turismo (Semtur), Carlos Rogério Rodrigues (PV), disse que o Festival de Praia, é tradicional e contará com atividades esportivas como vôlei de praia, o concurso da Garota Verão, feira de artesanato, apresentações de grupos de forró, comidas e bebidas típicas da região, além de bandas nacionais e regionais.

O 27º festival de Praia de Pimenteiras e a 1ª Feira do Artesanato contarão com uma emenda individual do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), no valor de R$ 80 mil destinado à Prefeitura para a realização dos eventos.

Luizinho disse que como deputado faz o possível para atender aos eventos que acontecem no Estado durante todo o ano.

O prefeito Vino, garantiu que irá reativar o Festival de Praia, pois é um dos eventos mais prestigiados do município. Recentemente as máquinas da prefeitura iniciaram a limpeza da praia e a área do camping.

“Estamos reunindo todos os esforços para resgatar esse evento cultural na nossa cidade. Além de garantir lazer e entretenimento para a nossa população, o festival também atraí muitos turistas, o que acaba movimentando a nossa economia”, comentou o prefeito.

As atrações para a festividade já começam a ser definidas e brevemente serão divulgadas para conhecimento do público. O Festival de Praia e a Feira do Artesanato de Pimenteiras ocorrem todos os anos às margens do Rio Guaporé.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria