Homem é ferido a golpes de facão em tentativa de homicídio no São José

Por volta das 17 horas de domingo, 20, após receber denúncia de que na residência de numeral 755, localizada na Rua José de Alencar, no Bairro São José, em Vilhena, havia uma vítima de uma tentativa de homicídio, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o referido endereço, a fim de averiguar a veracidade do caso.

No local, os militares fizeram contato com o denunciante e com a vítima, um homem de 39 anos, que apresentava um corte na região do pescoço e tentava estancar o sangramento pressionando um pano.

Devido o ferimento, o homem não conseguia relatar o que havia ocorrido, porém, o solicitante, que reside no imóvel, afirmou que após ouvir um barulho em frente sua casa, saiu para averiguar, momento este em que viu a vítima pulando o portão para dentro de seu quintal a fim de se livrar de cerca de cinco agressores que tentavam contra sua vida.

A testemunha afirmou ainda, que um dos indivíduos estava armado com um facão só não entrou atrás da vítima por perceber sua presença.

Diante dos fatos, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros que após os primeiros socorros, conduziram o ferido, que apresentava ainda, um segundo corte na região lombar, até o pronto-socorro o Hospital Regional.

Diligências foram realizadas a fim de localizar os agressores, porém, os policiais não obtiveram êxito.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa