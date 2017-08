Jovem é preso após assaltar adolescentes com simulacro

O crime ocorreu por volta das 22h00 de sábado, 19, em frente a escola SESI, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Bairro Bela Vista, em Vilhena, onde dois menores, de 17 anos, foram assaltados e tiveram seus aparelhos celulares roubados.

Segundo às vitimas, ambas esperavam por amigos em frente a escola, quando dois indivíduos se aproximaram em uma bicicleta, modelo Poti, de cor vermelha e o carona anunciou o assalto, ameaçando os jovens com um objeto similar à uma arma de fogo, escondido em baixo da camiseta.

Após roubar os celulares dos adolescentes, os assaltantes fugiram em sentido ignorado, porém, uma guarnição da Polícia Militar em buscas pelas proximidades da faculdade AVEC, visualizou dois jovens, sendo que um trajava camiseta azul e shorts, como segundo descrito pelas vítimas, se vestia o autor das ameaças.

Ao receberem sinal de parada, os infratores empreenderam fuga, um sentido BR-174 e o outro, pulando vários muros e acessando o pátio da faculdade, se desfazendo pelo caminho de um simulacro de ama de fogo.

Após fechar o cerco em torno da instituição de ensino, com o apoio de outras guarnições, os militares logram êxito em localizar Matheus Tharles Martins Mendes, de 18 anos, escondido em umas das salas do prédio, em posse de um dos aparelhos celulares, já sem o chip.

Ao ser questionado sobre a procedência do aparelho, Matheus confessou o crime e foi conduzido ao Departamento de Polícia Civil, juntamente com o objeto do furto e o simulacro, para o registro da ocorrência.

Texto e foto: Extra de Rondônia