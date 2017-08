Motoneta furtada e abandonada no Bela Vista

No fim da tarde de domingo, 20, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até à Avenida Armênio Gasparian (1801), localizada no Bairro Bela Vista, onde segundo denúncias, havia uma motoneta Honda Biz C-100, com placa NCZ-8820, estacionada desde o início da manhã.

Em verificação à referida denúncia, os miliares localizaram o veículo e em consulta ao sistema do SINESP Cidadão e DETRAN, constataram que havia um registro de furto da mesma, referente ao dia anterior.

Diante dos fatos, a motoneta foi levada até a delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Ainda não se tem informações de quem possa ter praticado o furto e nem porque teria abandonado o veículo no local.

Texto e foto: Extra de Rondônia