Recorde de público marca 1ª edição do Vilhena Fashion

Para movimentar o circuito de moda em Vilhena, empresarias se reuniram para apresentar os lançamentos das últimas tendências da moda masculina e feminina durante o a 1ª edição do Vilhena Fashion, que ocorreu no domingo, 20, no salão de eventos do Restaurante Degustare.

Uma das idealizadoras do evento, que contou com desfiles de moda masculina, feminina e infantil em geral, Cida Specatte, proprietária da Visual Modas, afirmou que a ideia do evento é destacar a evolução da moda e o prazer de se vestir bem. Sendo este o primeiro desfile de modas, de muitos que ainda virão, a fim de alavancar ainda mais o comércio vilhenense.

Por sua vez, a empresaria Vania Lopes, da Frente/Verso, afirmou acreditar que a novidade faz a diferença e as pessoas buscam as tendências de moda que acontece nas grandes capitais do país.

Paras as empresarias e também, idealizadoras do evento, Luciana, proprietária da Oliveira Calçados, Aline, proprietária da loja Closet Show e Valdete, da Demilus Lingerie, o evento só tem a ganhar quando os empresários se unem. “Vilhena Fashion já é um marco na história da moda vilhenense”, enfatizaram.

Texto e fotos: Extra de Rondônia