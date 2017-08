Rosangela consegue mais de 135 mil em medicamentos para atender Hospital Regional

Mais uma remessa chegou na manhã deste sábado, 19 de agosto, ao almoxarifado da prefeitura municipal de Vilhena. Ao todo, foram R$ 135.299,00 mil reais de aquisição de materiais pensos para atender o Hospital Regional Adamastor Teixeira, no município.

Essa aquisição faz parte da emenda individual da Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) que destinou quase um milhão e meio em medicamentos e materiais para abastecer o hospital regional que atende Vilhena e os demais municípios da região.

Rosangela acompanhou de perto o descarregamento da carga e pediu para o diretor do hospital, Wagner Borges, para acompanhar passo a passo das entregas desses medicamentos e materiais. Wagner esteve na capital acompanhando o carregamento e informou que em quinze dias chegará uma nova remessa, mas desta vez, com medicamentos.

“Estou muito feliz em poder acompanhar a chegada desses materiais. Sei da importância e o quanto irá ajudar no atendimento aos pacientes de Vilhena e toda região. É mais um compromisso sendo concretizado e espero nos próximos quinze dias poder acompanhar a chegada dos medicamentos”, disse Rosangela.

A prefeita Rosani Donadon agradeceu mais uma vez a dedicação que a deputada tem com o município de Vilhena. “São os materiais que mais precisamos no hospital regional, seringas, esparadrapos, algodão, gases, sondas, enfim, materiais que melhorará os atendimentos no nosso hospital”, disse a mandatária.

Autor e foto: Assessoria