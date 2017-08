Semosp intensifica recuperação da erosão no final da Avenida Curitiba

Josué Donadon ressalta força máxima na execução dos serviços, inclusive nos fins de semana

Neste sábado, 19, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) executou serviços com vários maquinários e funcionários na recuperação da erosão no final da Avenida Curitiba, em Vilhena.

Segundo o secretário de obras, Josué Donadon, a primeira etapa do trabalho consiste na realização do aterramento e limpeza de entulhos, que estão em andamento e, após isso, serão implementadas tubulações e caixas de passagens, para escoar as águas, oriundas das ruas 743 e avenida Curitiba, acarretadoras da erosão na região.

“Vamos buscar formas para solucionar a erosão que se instalou aqui. A estimativa de material a ser utilizado na obra, gera em torno de 15 mil metros cúbicos de aterro e 140 metros de tubo triplo de tubo de concreto. Temos uma estimativa de dois meses para conclusão da primeira etapa, mediante laudos de Henrique Martins, responsável pela execução dos serviços da Norte Sul Terraplanagem, empresa vencedora da licitação para dar aporte a Prefeitura de Vilhena, referente a essa empreitada. Ressalto que a Semosp está à todo vapor, faça sol ou chuva, com toda sua estrutura para resolver os problemas. Nossa equipe segue suas atividades até nos finais de semana” concluiu Josué Donadon.

O titular da Semosp também explanou o empenho da prefeita, Rosani Donadon, na busca por alternativas respectivas à eficácia e agilidade das ações.

“Nossa Prefeita tem se esforçado bastante na busca de recursos para desenvolver Vilhena. Na verdade, estamos solucionando vários problemas do passado e a prefeita já está conseguindo resolver muita coisa com economia e competência. Comparado ao antigo formato de administração, já estamos além das expectativas. Isso é notório, pois Vilhena está mais bonita e cuidada. Estamos recuperando muitos maquinários, além de estarmos renovando nossa frota. Tudo está muito intenso e diferente do passado próximo”, concluiu Josué Donadon.

Texto e fotos: Assessoria