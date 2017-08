Deputado requer Votos de Louvor a servidor público que ajudou controlar motim em Cerejeiras

O deputado Anderson do Singeperon (PV) requereu à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa Votos de Louvor para o servidor público Elias Garcia de Lima, que atuou contra tentativa de invasão da Casa de Detenção do município de Cerejeiras.

Segundo o requerimento, no dia 24 de abril deste ano houve tentativas de populares para adentrar a casa de detenção que mantinha preso dois suspeitos por assassinar uma jovem de apenas 17 anos. “O caso causou muita revolta popular e as pessoas queriam fazer justiça com as próprias mãos. Foram mais de 3 mil pessoas na frente do local gritando e depredando o espaço público”, afirmou o deputado.

Quando as autoridades começaram a ter dificuldades para conter a multidão, chamaram vários servidores que estavam fora do serviço para dar apoio. O caso só foi resolvido, após serem disparadas munições antimotim. “Elias foi muito corajoso e ajudou muito no caso, ele merece essa homenagem, assim como todos os servidores que atuaram no dia”, afirmou Anderson.

Autor e foto: Assessoria