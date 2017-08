Durante visita a Costa Marques e São Francisco, Expedito Netto anuncia liberação de R$ 450 mil

Os municípios de Costa Marques e São Francisco do Guaporé receberam, no início deste semestre, R$ 450 mil de emenda parlamentar do Deputado Federal Expedito Netto (PSD). O anúncio da liberação foi feito após visita do parlamentar aos municípios no último domingo (20).

Expedito Netto visitou o Distrito de São Domingos para anunciar a liberação de R$ 250 mil para aquisição de equipamentos ao Centro de Saúde local. Participaram da reunião o Prefeito de Costa Marques, Vagner Miranda (Mirandão), os Vereadores Elizeu Biazini e Fabiano, o Diretor do Posto de Saúde, Edson, e alguns representantes da população, que agradeceram a emenda recebida.

Com o valor destinado – que já está pago e encontra-se na conta da Prefeitura – serão adquiridos aparelhos odontológicos (como ultrassom, raio-x e cadeiras especializadas), poltronas hospitalares, maca, mesa para exames, central de nebulização, computadores, ar condicionado, entre outros equipamentos médicos e mobiliários necessários para atendimento.

Ainda no domingo, Expedito Netto participou da Exposição Agropecuária de São Domingos (Expoasd) e visitou São Francisco do Guaporé, onde o parlamentar destinou R$ 200 mil para aquisição de veículo tipo van, carreta agrícola, grade aradora hidráulica e perfurador de solo para associações do município. Acompanhado pelo Vereador Elias, o parlamentar visitou lideranças políticas e andou por algumas ruas da cidade.

Desde o início de seu mandato, Expedito Netto tem visitado os municípios de Rondônia para conhecer pessoalmente as necessidades de cada local. “Temos trabalhado muito pela saúde, esporte e também pela agricultura de cada município, que precisa ser reforçada principalmente por ser base econômica do nosso estado e país”, declarou Netto.

Os valores pagos às Prefeituras de Costa Marques e São Francisco do Guaporé foram destinados em 2016 e pagos neste semestre.

Autor e foto: Nathália Nicola