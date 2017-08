Em Rondônia; PCC planeja matar juiz federal, procurador, delegado e agentes Penitenciários para comemorar “aniversário” da facção

O PCC (Primeiro Comando da Capital) planeja matar um juiz federal, um procurador da República, um delegado federal e pelo menos quatro agentes penitenciários de Porto Velho até o dia 31 de agosto.

Todas as autoridades estiveram envolvidas na Operação Epístola. “Os motivos da ordem seriam a suspensão de visita íntima e a permanência dos presos do PCC por período muito longo na Penitenciária Federal, referindo-se as (sic) prorrogações de permanência no Sistema Penitenciário Federal (SPF)”.

A notícia foi publicada nesta terça-feira pelo click e veja a matéria Portal UOL. Clique e confira.

Autor e foto: UOL