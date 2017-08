Jovem é preso pela Força Tática por tráfico de drogas

No início da tarde desta terça-feira, 22, Diego Xavier Godinho, de 20 anos, foi detido na Rua 1506, localizada no Bairro Cristo Rei, pela Força Tática da Polícia Militar, por porte de entorpecente.

A guarnição, que realizava patrulhamento de rotina, avistou Diego transitando pela via na companhia de uma amigo, em um bicicleta, momento este, em que ao perceberem a presença do militares, os jovens passaram a apresentar certo nervosismo.

Em abordagem aos suspeitos, foi encontrado em posse de Diego, um invólucro contendo 5 gramas de pasta base de cocaína, já seu amigo, não portava nada de procedência ilícita.

Ao ser questionado sobre a procedência da droga, o jovem alegou ter acabado de compra de um homem magro e alto, em uma praça localizada no setor 19, porém, não soube informar o nome do suposto comerciante. Diego alegou ainda, que o jovem que o acompanhava, apenas havia lhe dado uma carona.

Com relação ao que pretendia fazer com a quantidade considerável da droga, Diego alegou que venderia para pagar uma dívida de R$ 80,00, que havia adquirido na compra de outra quantia de entorpecente. Logo após, o suspeito entrou em contradição com relação à referida dívida, afirmando que iria pagar um videogame que tinha comprado, mas também não soube precisar para quem devia.

Diante dos fatos o jovem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, para o registro do flagrante.



Texto e fotos: Extra de Rondônia