Jovens abusam sexualmente de adolescente com necessidades especiais

Adolescente com necessidades especiais foi vítima de abuso sexual por dois jovens de 19 e 23 anos, no Distrito de São Carlo, Porto Velho.

Segundo informações a mãe da vítima percebeu o abuso quando retirou a roupa da jovem e viu indícios de sêmen masculino em sua perna.

De acordo com o boletim de ocorrências a adolescente havia saído de casa para ir à igreja por volta das 16h00 e foi seguida por dois homens que a levou em direção a um matagal, onde possivelmente foi realizado o ato.

Ao serem informados, os pais da adolescente foram até o local, onde encontrou a jovem com algumas escoriações nas pernas.

Os pais da adolescente procuraram a Polícia Militar (PM) e informaram o crime.

Os dois suspeitos de estupros foram localizados e encaminhados à delegacia, onde no momento do interrogatório a vítima os reconheceu alegando ter tido relações sexuais com os dois. Os dois jovens foram presos e levados para a Central de Flagrantes da cidade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa