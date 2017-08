Mulher é assassinada com tiros nas costas

Uma mulher identificada como Rosana Mendes da Silva, de aproximadamente 40 anos de idade, foi assassinada no início da manhã desta terça-feira, 22, com vários tiros nas costas, em frente uma igreja evangélica, localizada na Rua Milleniun, próximo à Avenida Amazonas, no Bairro Tiradentes, na Zona Leste de Porto Velho.



De acordo com informações de testemunhas, a vítima conduzia uma moto Honda Biz 125 vermelha pela Rua Millenium, sentido a Avenida Amazonas quando dois criminosos, que também estavam em uma motocicleta, atiraram várias vezes contra suas costas. Ao ser atingida, a mulher caiu e os criminosos fugiram em alta velocidade.



Uma equipe do Samu foi acionada, mas quando chegou ao local a mulher já estava morta.

A Polícia Militar isolou o local para a realização da perícia técnica e seguidamente, o corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).





Fonte e foto: Rondoniagora