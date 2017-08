Neste primeiro semestre foram registrados 21 casos de malária em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 22, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou a diretora de divisão de endemias, Eldenice Modesto, para relatar sobre os casos de malária registrado no primeiro semestre deste ano em Vilhena.

De acordo com a diretora, de janeiro até final de julho foram registrados 21 casos de malária em Vilhena. Dentre as ocorrências, 18 foram da malária mais comum, a “Vivax” e três da malária mais letal, a “Falsiparum”.

Edelnice ressaltou que 20 dos casos registrados com malária foram pacientes de outras cidades, e a maioria das vítimas são caminhoneiros.

Os registros apontam que os meses com maior índices da doença são os de abril e maio, devido ao tempo chuvoso no Estado.

Vigilantes da saúde realizam visitas nas residências na cidade e na zona rural para orientar os moradores sobre os cuidados necessários para prevenir da malária.

Além disso, Edelnice frisou que as visitas são rotineiras e que as orientações por parte dos vigilantes de saúde não é somente com o vírus da malária, mas também para doenças como “Dengue, Zika e Chikungunya”.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia