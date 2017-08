PRF de Vilhena prende quadrilha que clonava cartões de crédito e fraudava benefícios da Caixa Econômica

No último final de semana, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Vilhena, realizaram uma abordagem de rotina em um veículo Kia Cerato, com placas de Goiânia, ocupado por três pessoas, que informaram estar vinda de Porto Velho com destino a Goiânia e que durante a abordagem, apresentaram certo nervosismo.

Ao perceber a ansiedade e as versões contraditórias do motorista com relação às dos passageiros, os federais decidiam realizar uma busca minuciosa no veículo, quando encontraram dentro de malas, mais de 40 Chips da empresa Claro, diversos recibos de depósito de altos valores, dois notebooks, uma refiladora de papel, cola em bastão, estilete, impressora, plastificadora e diversas fotos 3×4 de várias pessoas.

Em busca pessoal nos ocupantes do veículo, foram encontrados dois pendrives, um HD externo e recibos de saques de PIS em nomes de pessoas diferentes das que ocupavam o veículo, bem como cartões de crédito e débito pertencentes a terceiros.

Nos materiais de informática havia arquivos do programa Corel Draw com “artes gráficas de cartões de crédito” e dados de diversas pessoas para possível clonagem e falsificação. Foi encontrado ainda arquivo contendo dados de pessoas de vários Estados do Brasil com informações de contas da Caixa Econômica Federal, números de PIS, documentos pessoais e senha, para realização de saques, sendo que muitos dados já continham um “ok” dando conta de que os saques já haviam sido efetuados, que foi confirmado através de recibos encontrados com os abordados.

Ao ser realizada uma pesquisa em fontes abertas na Internet, foi constatado que dois dos integrantes do veículo já tinham passagem pela polícia por estelionato. Um deles, por sinal, já é bem conhecido no Estado de Goiás, como o “Rei dos Cartões”, já tendo sido preso várias vezes naquele. O condutor do veículo, por sua vez, já havia sido preso por fazer saques fraudulentos de benefícios sociais (FGTS e PIS) na Caixa Econômica Federal. Ao serem indagados sobre tais ocorrências, ambos confirmaram o envolvimento.

Diante de todos os vestígios materiais encontrados e possível ramificação em vários Estados do Brasil, com formação de quadrilha e associação criminosa, os três indivíduos foram encaminhados, junto com todos os materiais apreendidos, para a Delegacia da Polícia Federal de Vilhena, para os procedimentos cabíveis e possível investigação de crime de estelionato, e clonagem de cartões.

Texto: Extra de Rondônia/ PRF

Fotos: PRF