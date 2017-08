Ruralzão/2017 encerra com sucesso e Asprocer conquista campeonato

O Campeonato Municipal Ruralzão de Futebol de Campo/2017 encerrou domingo, 20, com a rodada decisiva, disputada no distrito de Nova Conquista, em Vilhena.

Na avaliação do secretário de Esportes, Natal Jacob (Natalzinho), o evento alcançou suas metas e terminou com chave de ouro.

Na última rodada de domingo, teve a disputa do terceiro e quarto lugares quando jogaram as equipes do Cruzeirinho B e Canarinho. A partida teve inicio às 08h45.

Apesar dos atletas do Canarinho terem atacado mais e com boas oportunidades de abrir o placar, a equipe do Cruzeirinho soube aproveitar nos contra ataques e terminou a partida com o único gol da partida. Com o resultado de 01 x 00, o Cruzeirinho B conquistou o terceiro lugar do Ruralzão.

A partida principal foi entre Asprocer e Sport, as duas formadas por atletas de Nova Conquista e convidados. O jogo que definiria o campeão da competição começou às 9h50 e não houve gol nos 80 minutos (a organização do Ruralzão definiu que os jogos teriam 40 minutos cada tempo). No tempo normal ficou de 00 x 00 e os dois times tiveram que decidir nos pênaltis.

Na cobrança das penalidades, a equipe da Asprocer/Conquista levou a melhor e venceu pelo placar de 04 x 01. Com o resultado, o título de campeão do Ruralzão ficou com o time da Asprocer que tem como diretor o Sargento PM Erasmo.

O Ruralzão deste ano reuniu 12 equipes, com a participação de mais de 150 desportistas entre atletas e dirigentes. A competição teve início no dia 07 de junho e terminou no domingo, 20 de agosto.

Texto e foto: Assessoria