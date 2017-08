Agrocap faz mais dois ganhadores em Vilhena

O certificado de contribuição premiavel Agrocap contemplou em sorteio realizado no último domingo, 20, mais dois ganhadores em Vilhena.

A premiação foi em dinheiro, sendo o ganhador do primeiro prêmio, quantia de R$ 2 mil, José Raimundo Costa. O outro ganhador foi Maria José da Silva, que levou a quantia de R$ 500,00.

Para a próxima extração, que acontece neste domingo, 27, a partir das 20h00 no canal do Youtube. A premiação será R$ 2 mil no primeiro prêmio, R$ 3 mil no segundo, R$ 4 mil no terceiro e um carro Fiat Uno Vivace no valor de R$ 37 mil no prêmio principal.

Além disso, serão 20 giros da sorte no valor de R$ 500,00. O certificado pode ser adquirido em mais de 200 comércios de Vilhena pelo valor de R$ 5,00.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação