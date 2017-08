Carreteiro vilhenense se envolve em acidente grave na BR-364

Duas carretas e um carro de passeio se envolveram em um acidente na manhã desta quarta-feira, 23, na BR-364, no trecho entre Cacoal e Riozinho.

As primeiras informações dão conta de que as duas carretas colidiram de frente e acabaram atingindo um carro de passeio, que ficou parcialmente destruído. Uma das carretas chegou a sair da pista e cair em uma ribanceira a beira da via.

Um dos motoristas, identificado como José Cabianchi, de 70 anos, que conduzia a carreta Scania de cor azul e é morador de Vilhena, foi resgatado com vida por populares e conduzido até o Hospital Euro de Cacoal, onde permanece internado e mesmo tendo sofrido traumas que o levaram a ter convulsões, não corre risco de morte.

Nossa reportagem entrou em contato com a filha de José, a cantora Meire Cabianchi, que afirmou que o pai passa bem e que teria relatado, que puxou a carreta para o acostamento a fim de evitar a colisão de frente com a outra que teria invadido a contramão, mas não conseguiu evitar o choque.

Até momento não se tem informações do estado de saúde dos demais envolvidos, mas o Extra de Rondônia está apurando o caso e trará mais informações a qualquer instante.





Texto: Extra de Rondônia

Fotos: CacoalNews