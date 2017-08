CEREJEIRAS: Eletrobrás anuncia interrupção de energia neste domingo

O serviço de distribuição de energia de Rondônia Eletrobrás informa que no domingo, 27, das 06h00 as 11h00 será interrompido o fornecimento de energia no município de Cerejeiras.

De acordo com a empresa a interrupção será necessária para realização de serviços programados de expansão e melhoria no sistema elétrico.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa